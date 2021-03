Was ist mit Marcellino Kremers passiert? Im vergangenen September machte der Love Island-Sieger von 2018 seine Beziehung zu Reality-TV-Sternchen Dijana Cvijetic (27) offiziell. Seitdem sind die beiden unzertrennlich und zeigen sich nahezu täglich zusammen auf Social Media. Am Wochenende war es nun ungewohnt still auf den Profilen der beiden – und das ungute Gefühl ihrer Community sollte sich bestätigen: Marcellino hatte einen Unfall.

Nachdem Dijana zahlreiche Nachfragen erhalten hatte, meldete sie sich nun in ihrer Instagram-Story zu Wort und erklärte ihren Fans: "Gestern war ein schrecklicher Tag. Marcellino ist leider unglücklich gestürzt, war dann kurz im Krankenhaus, ist jetzt aber wieder zu Hause." Was dem Muskelprotz genau passiert ist und was für eine Verletzung er hat, verriet Dijana nicht. Ihm gehe es jedoch den Umständen entsprechend gut.

Während Dijana diese Worte an ihre Follower richtete, wirkte sie noch immer geschockt. Sie werde auch die nächsten Tage nicht so aktiv wie üblich sein. "Ich habe aktuell mit einigen Sachen zu kämpfen und nehme mir daher die Zeit, die ich brauche", erklärte die 27-Jährige.

Instagram / marcellinokremers Marcellino Kremers, Fernsehstar

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic und Marcellino Kremers, 2021

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic, Ex-"Love Island"-Kandidatin

