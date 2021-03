Ist das Rätsel um den jüngsten Baldwin-Spross damit gelöst? Vor wenigen Tagen überraschten Hilaria (37) und Alec Baldwin (62) ihre Follower mit einer schönen Nachricht: Sie sind jetzt Sechsfach-Eltern – eine Ankündigung, mit der wohl kaum jemand gerechnet hat. Immerhin hat Hilaria erst im September ihr fünftes Kind Eduardo zur Welt gebracht. Nun meldet sich die Autorin zu der Geburt ihrer jüngsten Tochter Lucía zu Wort – bestätigt sie damit etwa, dass ihr Baby per Leihmutter zur Welt kam?

"Wir sind dankbar für all die besonderen Engel, die dabei geholfen haben, Lucía in diese Welt zu bringen", schrieb sie in einem Instagram-Post. Ist mit den "besonderen Engeln" etwa auch eine Leihmutter gemeint? Immerhin erklärte ein Insider, dass Baby Lucía so das Licht der Welt erblickt hat. Zu ihrem Insta-Beitrag teilte die 37-Jährige außerdem ein knuffiges Bild von ihren beiden Kleinen. "María Lucía Victoria und Eduardo Pau Lucas: Unsere Babys, die Licht in unser Leben bringen – fast wie Zwillinge. Wir lieben euch so sehr", beendete sie ihren Post.

2019 erlitt Hilaria eine Fehlgeburt. Das Baby war ein Mädchen. Seither haben sich ihre älteren Kinder nichts sehnlicher als eine kleine Schwester gewünscht, wie sie jetzt verriet: "Als ich herausgefunden habe, dass unser Baby gestorben ist, habe ich unseren Kindern gesagt, dass ihre Schwester noch kommen wird, nur nicht jetzt. Nichts kann sie je ersetzen, aber zwei wundervolle Seelen sind in unser Leben getreten."

Getty Images Alec Baldwin und Hilaria Baldwin bei den SAG-Awards in L.A. im Januar 2019

Instagram / hilariabaldwin Lucía und Eduardo Baldwin

Instagram / alecbaldwininsta Alec und Hilaria Baldwin mit all ihren Kindern

