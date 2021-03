So leger sieht man sie in letzter Zeit öfters! Schauspielerin Selma Blair (48) ist eigentlich auf den roten Teppichen dieser Welt zu Hause. Doch aufgrund der aktuellen Gesundheitslage fallen große Preisverleihungen und Events eher ins Wasser. Doch die "Eiskalte Engel"-Darstellerin weiß sich zu beschäftigen – und sollte dabei der Glamour mal ausbleiben, umso besser. Selma ging nun in einem ziemlich entspannten Look mit ihrem Hund vor die Tür!

Paparazzi erwischten die 48-Jährige jetzt in Beverly Hills. Zusammen mit ihrem flauschigen Vierbeiner drehte die Schauspielerin eine Runde in der Nachbarschaft. Dass sie nicht gerade mit einem lässigen Streetstyle auftrumpfen konnte, schien die Hollywood-Beauty nicht zu stören. Sie setzte viel lieber auf eine lockere Stoffhose und einen gemütlichen Fleece-Pullover.

Doch nicht nur das Gassigehen mit ihrem Hund nutzt Selma, um sich bei Laune zu halten – auch Sport im Freien entpuppt sich als eine ihre liebsten Beschäftigungen in der aktuellen Gesundheitskrise. So hatten Fotografen die Beauty erst vor wenigen Tagen bei Dehnübungen auf offener Straße abgelichtet.

Anzeige

Getty Images Selma Blair bei den Oscars 2019

Anzeige

MEGA Selma Blair in Beverly Hills, März 2021

Anzeige

MEGA Selma Blair in Studio City, Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de