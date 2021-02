Diese Fotos dürften Fans von Selma Blair (48) ein Lächeln ins Gesicht zaubern! Im Oktober 2018 ging die Schauspielerin mit einer Schockdiagnose an die Öffentlichkeit. Sie hat die Diagnose Multiple Sklerose erhalten. Seitdem teilt sie mit ihrer Community sowohl die guten, als auch die schwierigen Momente, die sie mit der Nervenkrankheit erlebt. Phasenweise konnte sie kaum noch aus eigener Kraft heraus laufen. Aber in den letzten Monaten konnte der "Eiskalte Engel"-Star immer öfter auf seine Gehhilfe verzichten. Und jetzt wurde Selma sogar dabei gesichtet, wie sie draußen ein kleines Sportprogramm absolvierte!

Auf offener Straße ließ es sich die 48-Jährige nicht nehmen, ein paar gekonnte Dehnübungen zu präsentieren. In einer lockeren, weißen Hose, Chucks und einem bequemen Kapuzenpullover zweckentfremdete sie kurzerhand einen Parkautomat als Stütze und streckte ihr linkes Bein in die Höhe. Ihre Gelenkigkeit stellte sie außerdem unter Beweis, indem sie sich nach vorn beugte und mir ihren Händen ihre Füße berührte.

Im Oktober letzten Jahres berichtete Selma auf Instagram, dass es mit ihr langsam wieder bergauf geht. Wie wohl sie sich in ihrem Körper trotz ihrer MS-Erkrankung fühlt, machte die "Hellboy"-Darstellerin unter anderem auch mit einem sexy Schnappschuss deutlich. Auf dem Instagram-Pic posierte sie in einem schicken schwarzen Badeanzug und nippte ganz lässig an einer Wasserflasche.

MEGA Selma Blair in Studio City, Los Angeles

MEGA Selma Blair, Februar 2021

Instagram / selmablair Selma Blair im Oktober 2020

