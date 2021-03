Queen Elizabeth II. (94) hält eine TV-Ansprache. In wenigen Stunden wird das heiß diskutierte Interview von Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) ausgestrahlt. Im Gespräch mit der Talk-Ikone Oprah Winfrey (67) wollen die beiden offenbar mit dem britischen Königshaus abrechnen. Kurz vor der Ausstrahlung hat die Queen selbst noch einmal das Wort ergriffen. In einem TV-Special anlässlich des Commonwealth Days sprach die Königin über den Zusammenhalt in Zeiten der Pandemie.

"Während wir in der kommenden Woche die Freundschaft und Einigkeit des Commonwealth feiern, haben wir die Möglichkeit, eine Zeit zu reflektieren, die anders ist als alles zuvor", sagte die 94-Jährige in dem BBC-Programm. Prinz Charles (72), Herzogin Camilla (73), Prinz William (38), Herzogin Kate (39) und Gräfin Sophie (56) waren während des TV-Specials ebenfalls zugeschaltet. Über das anstehende Skandal-Interview sprach die Monarchin allerdings nicht. Stattdessen lobte sie die Arbeit der Mitarbeiter im medizinischen Bereich während der aktuellen Gesundheitskrise. Außerdem betonte sie, wie wichtig der Zusammenhalt der Commonwealth-Länder gerade in dieser Zeit sei.

Was die Queen über den anstehenden TV-Auftritt ihres Enkels denkt, behielt sie zwar weiterhin für sich, Insidern zufolge habe sie aber nicht mal vor, sich das Interview anzuschauen. "Sie werden sehen, dass Ihre Majestät in den nächsten Tagen einige Dinge zu erledigen haben wird. Niemand kann daher von ihr erwarten, dass sie sich das Interview ansieht. Das wird sie nicht tun", meinte eine Quelle.

TVNOW / Harpo Productions - Joe Pugliese Prinz Harry, Herzogin Meghan und Oprah Winfrey

Getty Images Herzogin Camilla, Prinz Charles, Queen Elizabeth II., Prinz William, Herzogin Kate und Prinz Harry

Getty Images Queen Elizabeth II., Prinz Harry und Herzogin Meghan im Juli 2018

