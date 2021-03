Ups, das war so sicher nicht geplant! Im September gab Elyse Knowles bekannt, schwanger zu sein und Ende Februar war es endlich so weit. Die Beauty und ihr Liebster Josh Barker sind zum ersten Mal Eltern geworden. Ihr Sohn Sunny erblickte gesund und munter das Licht der Welt, wie Elyse mit einem süßen Post verriet. Bei einem Shooting mit seiner Mama passierte dem noch nicht einmal zwei Wochen alten Knirps nun jedoch ein kleines Missgeschick...

In ihrer Instagram-Story teilte die 28-Jährige ein Backstage-Foto vom Shooting. Darauf hält sie ihren nackten Sohnemann auf dem Arm und lacht dabei aus vollem Herzen. Erst beim genauen Betrachten fällt auf, was das Model so zum Lachen brachte: Sunny musste offenbar ganz plötzlich groß – und direkt vor Elyse landete eine braune Flüssigkeit auf dem Boden.

Ganz offensichtlich nahm sie ihrem Baby das Malheur aber nicht übel. "Sunny hat gewonnen", scherzte Elyse, die ihre neue Mutterrolle in vollen Zügen genießt. "Wahrscheinlich die besten zehn Tage meines Lebens", ließ sie ihre Fans gerade erst zu einem Pic wissen, auf dem sie ihren Sohnemann total verliebt anschmachtet.

Anzeige

Instagram / elyse.knowles Elyse Knowles, Model

Anzeige

Instagram / elyse.knowles Elyse Knowles und ihr Baby

Anzeige

Instagram / elyse.knowles Elyse Knowles, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de