Der ehemalige Cast von Love Island scheint nicht sonderlich begeistert zu sein! Das beliebte Liebesexperiment auf RTL II hat endlich wieder begonnen. Seit Montag suchen flirthungrige Singles ihr sogenanntes Couple auf der kanarischen Insel Teneriffa. Das erste Mal seit vier Staffeln findet das Abenteuer nicht auf Mallorca statt. Demnach sieht auch die Luxusvilla etwas anders aus und hat eine andere Ausstattung – und das finden die einstigen Islander von 2020, also Melina und Co, anscheinend gar nicht gut!

In einem gemeinsamen Livestream auf Instagram äußerten sich Luca, Aurelia, Josua und Melina zu der neuen Bleibe für die aktuellen Teilnehmer der Kuppelshow. Letzterer fehle vor allem eins: "Das ist gar nicht so das 'Love Island-Feeling'", erklärte die 24-jährige Kölnerin und bekam prompt Zuspruch von ihren TV-Kollegen. "Das finde ich auch" und "Das ist halt nicht unsere Villa", stimmten ihr Josua und Aurelia zu.

Der Muskelmann aus Karlsruhe bemängelte außerdem den für ihn zu kleinen Außenbereich: "Wenn du gefühlt bei denen auf den Daybetten liegst und der andere sitzt irgendwo in der Küche – hörst du die, weil die so nah beieinander sind. So vom Gefühl her." Welche Villa findet ihr besser? Stimmt unten ab!

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, ab Montag, 8. März um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

RTLZWEI Aurelia Lamprecht, Kandidatin bei "Love Island" 2020

RTLZWEI / Magdalena Possert Die "Love Island"-Villa 2020

Instagram / josua_maria Josua Maria Günther, Reality-TV-Star

