Gülcan Kamps (38) hat ihre Fastenwoche erfolgreich beendet! In den vergangenen Monaten präsentierte die ehemalige Viva-Moderatorin ihren Fans nicht nur stolz die eigenen Abnehmerfolge, sondern half im Rahmen der "Punkt 12"-Wochenserie "Gülcans Bootcamp" auch anderen Damen, den inneren Schweinehund zu überwinden. Ihr Tipp: die Froschmethode. Sie verriet Promiflash, dass es am besten sei, unliebsame Aufgaben am Morgen zu erledigen. Für ihr gesundes Lebensgefühl hat Gülcan jetzt zudem eine Detox-Phase eingelegt und dabei erneut abgenommen.

"Bei mir purzelte diesmal als megaschöner Nebeneffekt ein Kilogramm – das heißt aktuell für mich 61 Kilogramm, schreibt die Blondine auf ihrem Instagram-Profil zu einem Foto im pinkfarbenen Sportoutfit. In den knallengen Leggings und dem Sport-BH kommt ihre schlanke Silhouette besonders gut zur Geltung. Doch die Fastenwoche legte die 38-Jährige nicht in erster Linie zum Gewichtsverlust ein. "Detoxen oder Fasten hat für mich persönlich auch einen sehr spirituellen Aspekt", gibt sie zu. Zudem sei es unter anderem gut fürs Immunsystem, für die Haut, diene der Vorbeugung von Krankheiten und verhelfe zu einem besseren Schlaf.

Dass sich Gülcan für ihre Follower auf die Waage gestellt hat, dürfte viele überraschen. Immerhin legt das TV-Gesicht eigentlich wenig Wert auf Zahlen. "Die Waage oder meine Kilos haben nie meine Gefühlswelt dominiert", stellte sie vor wenigen Wochen gegenüber Promiflash klar. Muskelmasse, H2O-Werte und BMI-Index seien ihr wichtiger.

