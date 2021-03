Auf welche Tänze dürfen sich die Let's Dance-Zuschauer freuen? In der vergangenen Woche musste ein Promikandidat den Tanzwettbewerb nach der allerersten Showfolge schon wieder verlassen. Sängerin Vanessa Neigert (28) und ihr Tanzpartner Alexandru Ionel bekamen einfach nicht genügend Zuschaueranrufe. 13 weitere Paare dürfen am Freitag aber noch einmal zeigen, was sie auf dem Tanzparkett draufhaben. Diese Tänze werden die Promis in Show zwei performen!

Besonders gespannt sind viele Fans sicherlich auf die Choreografie von Rúrik Gíslason (33) und Renata Lusin (33). Immerhin landete der Fußball-Hottie in der Kennenlernshow im Zuschauervoting und am vergangenen Freitag in der Jurywertung ganz vorn. In dieser Woche werden er und Renata einen Wiener Walzer zu "Powerful" von Major Lazer, Ellie Goulding (34) und Tarrus Riley tanzen, wie RTL jetzt bekannt gab. Auch Valentina Pahde (26) gilt von Anfang an als einer der Zuschauerlieblinge. Sie wird mit Valentin Lusin (34) einen Quickstep zu "Whatever It Takes" von Milow (39) zeigen. Besonders ins Zeug legen sollten sich wohl Kai Ebel (56) und Senna Gammour (41). Sie mussten in der vergangenen Woche um ihr Weiterkommen zittern. Dieses Mal will Kai mit einem Cha-Cha-Cha zu "Sexbomb" von Tom Jones (80) und Senna mit einem Jive zu "Einmal um die Welt" von Cro (31) überzeugen.

Natürlich darf bei einer gelungenen "Let's Dance"-Show auch der Eröffnungstanz der Profis nicht fehlen. Der allererste Tanz wird in dieser Woche eine Performance zu "Hold Back The River" von James Bay (30), "Rain On Me" von Lady Gaga (34) und "Rain" von Madonna (62) sein.

Alle "Let's Dance"-Tänze der zweiten Show auf einen Blick:

Ilse DeLange (43) tanzt mit Evgeny Vinokurov (30) eine Rumba zu "Time After Time" von Eva Cassidy.

Valentina Pahde und Valentin Lusin tanzen den Quickstep zu "Whatever It Takes" von Milow.

Rúrik Gíslason und Renata Lusin tanzen den Wiener Walzer zu "Powerful" von Major Lazer, Ellie Goulding und Tarrus Riley.

Kai Ebel und Kathrin Menzinger (32) tanzen Cha-Cha-Cha zu "Sexbomb" von Tom Jones.

Auma Obama und Andrzej Cibis (33) tanzen Salsa zu "Quimbara" von Celia Cruz.

Simon Zachenhuber und Patricija Belousova tanzen Cha-Cha-Cha zu "Take You Dancing" von Jason Derulo (31).

Nicolas Puschmann (29) und Vadim Garbuzov (33) tanzen den Tango zu "Breaking Me" von Topic, A7S.

Erol Sander (52) und Marta Arndt (31) tanzen Cha-Cha-Cha zu "You're The First, The Last, My Everything" von Barry White.

Mickie Krause (50) und Malika Dzumaev tanzen den Quickstep zu "Help!" von The Beatles.

Jan Hofer (69) und Christina Luft (31) tanzen die Rumba zu "Always On My Mind" von Elvis Presley (✝42).

Kim Riekenberg (26) und Pasha Zvychaynyy tanzen Cha-Cha-Cha zu "Head, Shoulders, Knees & Toes" von Ofenbach & Quarterhead.

Lola Weippert (24) und Christian Polanc (42) tanzen Tango zu "Whatever Lola Wants" von Sarah Vaughan.

Senna Gammour und Robert Beitsch (29) tanzen Jive zu "Einmal um die Welt" von Cro.

Die Profitänzer tanzen den Eröffnungstanz zu "Hold Back The River" von James Bay, "Rain On Me" von Lady Gaga und "Rain" von Madonna.

