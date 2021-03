Schwebt Paris Jackson (22) wieder auf Wolke sieben? Das hübsche Model ist seit vergangenem August wieder Single: Nach gut eineinhalb Jahren hatte sich die Tochter von Michael Jackson (✝50) von ihrem Freund Gabriel Glenn getrennt. Seitdem konzentrierte sich die Künstlerin eigentlich auf ihre Musik – doch wird sie nun erneut von einem nicht ganz unbekannten Mann abgelenkt? Paris zeigt sich jetzt ganz verschmust mit Emile Hirsch (35)!

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der Schauspieler am Mittwochmorgen einen Schnappschuss, der ihn gemeinsam mit der 22-Jährigen zeigt. Eng aneinandergeschmiegt schauen die beiden in die Kamera und wirken dabei relativ vertraut. Zu dem Foto schrieb der "Into The Wild"-Star liebevoll: "Als ich mich mit dir versteckt habe" Ob Emile damit wohl die Beziehung der beiden enthüllen wollte?

Diese Frage scheint auch Paris mehrfach gestellt bekommen zu haben. Entsprechend wollte die Kalifornierin die Situation wohl klarstellen. In ihrer Instagram-Story postete sie ein Meme in Bezug auf das Foto, auf dem zu lesen ist: "Es ist nur ein Bild mit einem Typen."

Getty Images Paris Jackson, Tochter von Michael Jackson

Getty Images Emile Hirsch, Schauspieler

Getty Images Paris Jackson bei der Vanity-Fair-Afterparty der Oscars 2020

