Wolke Hegenbarth (40) verzaubert ihre Fans. Seit September 2019 ist die ehemalige "Mein Leben & Ich"-Darstellerin Mutter eines Sohnes. Seitdem teilt sie regelmäßig Ausschnitte aus ihrem Mama-Alltag auf Social Media. Mal redet sie dabei offen übers Stillen, mal macht sie Eltern Mut, die Angst davor haben, etwas falsch zu machen. Doch es dürfen auch gerne mal Bilder sein, auf denen die Schauspielerin einfach nur die gemeinsame Zeit mit Söhnchen Avi genießt...

Auf Instagram veröffentlichte Wolke drei neue Fotos mit ihrem Sohnemann. Darauf schauen sich die beiden im Partnerlook auf einem Dach in Berlin den Sonnenuntergang an. Ob die 40-Jährige ihrem Sohn die Bedeutung seines Namens auf diese Weise näherbringen möchte? Immerhin bedeutet Avi übersetzt Sonnenschein. So oder so – der Kleine scheint total fasziniert vom Anblick der untergehenden Sonne zu sein.

Auch Wolkes Fans lieben die Bilder – vor allem wegen der bunten Strickpullis, die das Mutter-Sohn-Duo auf den Pics trägt. "Wunderschön im Partnerlook" oder "So schön, Mami und Sohn im Partnerlook", lauteten nur zwei der begeisterten Kommentare unter dem Post.

Instagram / wolke_hegenbarth_official Wolke Hegenbarth mit ihrem Sohn Avi

ActionPress Wolke Hegenbarth, TV-Darstellerin

Instagram / wolke_hegenbarth_official Wolke Hegenbarth und ihr Sohn im März 2021

