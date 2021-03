Jetzt holt Senna Gammours (41) BFF aus und verteidigt ihre Freundin. Am vergangenen Freitagabend schwebte das einstige Monrose-Mitglied mit ihrem Partner Robert Beitsch (29) über das Let's Dance-Parkett. Doch die Jurywertung holte die Sängerin schnell wieder auf den Boden zurück. Besonders das Urteil von Joachim Llambi (56) fiel alles andere als nett aus. So fand er gar nichts Positives an ihrem Jive und honorierte die Leistung lediglich mit zwei Punkten. Diese harsche Kritik kann Sennas Busenfreundin Clumsy gar nicht nachvollziehen.

"Ganz ehrlich, wenn ich wieder diese Bewertungen höre, ich könnte kotzen. Mir ist auch gerade richtig der Appetit vergangen", regt sich Seyda Taygur alias Clumsy in ihrer Instagram-Story auf, nachdem Llambi sein Urteil abgegeben hatte. Sie finde, dass sich die "Wahnsinnig"-Interpretin unglaublich viel Mühe gebe, aber trotzdem bekomme sie – wie auch schon in der Woche zuvor – nur Kritik. Dabei habe die gebürtige Frankfurterin so "Bock darauf und so einen Spaß daran". Es sei einfach inakzeptabel, was sie sich anhören müsse, findet Sennas beste Freundin.

"Sie müsste schon zehn Punkte alleine für diese grottenhässlichen Schuhe, die sie tragen musste, bekommen", merkt Clumsy an. Und anscheinend steht sie mit ihrer Meinung, dass Senna zu hart beurteilt wurde, nicht alleine da. Denn wenig später erzählt sie in ihrer Story, dass sie viele Nachrichten erhalten habe, die ihr recht geben.

Anzeige

Getty Images Jorge Gonzalez und Joachim Llambi bei "Let's Dance" 2021

Anzeige

Instagram / sissyssecrets Clumsy im Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Senna Gammour und Robert Beitsch bei "Let's Dance" 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de