Justin Bieber (27) steckt momentan mitten im Release-Stress für sein neues Studioalbum, das den verheißungsvollen Titel "Justice" tragen wird. Die Single "Hold On" stimmte zuletzt auf das neue musikalische Bieber-Werk ein und macht mit einem spannenden Musikvideo Lust auf mehr: Justin liefert sich in dem Clip nämlich eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei. Nun meldete sich der Kanadier mit einem Bild und kryptischen Zeilen an seine Fans. Ist Justin etwa auch privat aus der Puste?

Es ist ein aktuelles Bild auf Instagram, das Biebs Fangemeinde angesichts äußerst kryptischer Zeilen rätseln lässt. "Ich habe keine Zeit, ich möchte mehr Zeit gewinnen", schrieb der Sänger zu dem Post. Doch was ist mit dem Gatten von Model Hailey Bieber (24) los? Auf dem Selfie, das ihn im schummrigen Licht zeigt, wirkt der 27-Jährige auf jeden Fall ziemlich nachdenklich. Mit ernstem Blick schaut der Sänger in die Kamera.

Dass Justin offen mit seinen Gefühlen und Gedanken umgeht, wurde bereits vergangenes Jahr deutlich. In der Reportage "Justin Bieber: Next Chapter" gestand er: "Es gab Zeiten, in denen ich wirklich selbstmordgefährdet war. Ich fühlte diesen konstanten Schmerz. Ich habe sehr gelitten." Was er nun aber genau mit dem aktuellen Posting meint, lässt der frühere Teenie-Schwarm allerdings offen.

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber, 2020

Getty Images Justin Bieber, Sänger

Getty Images Justin Bieber im Januar 2020 in Los Angeles

