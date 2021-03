Netz-Shitstorm, Morddrohungen und sogar Giftköder – all das mussten einige Germany's next Topmodel-Teilnehmerinnen in der Vergangenheit schon durchstehen. Diese heftigen Hassbekundungen belasten viele der Mädels sehr – und haben auch noch nach der Sendung Nachwirkungen auf ihr Leben. Das kann auch das Ex-GNTM-Girl Jana Heinisch, die 2014 dabei war, bestätigen: Sie weiß, was die Sendung psychisch mit einem macht. Promiflash hat bei der rothaarigen Schönheit mal nachgehakt und gefragt: Glaubt sie, dass die Mädels nach der Castingshow eine Therapie brauchen?

Wie Jana betont, würde sie nicht jedem der Mädels nahelegen, sich psychologische Unterstützung zu suchen. "Aber ich denke schon, dass so Kandidatinnen, die da ein bisschen ins Schussfeld geraten sind und gar nicht verstehen, warum [...] ganz Deutschland sie plötzlich hasst", ihnen würde eine Therapie guttun, erklärt das Model im Promiflash-Interview. Sie wisse auch, dass viele GNTM-Teilnehmerinnen auch genau das tun und einen Therapeuten aufsuchen. Die gebürtige Bremerin findet, dass so ein extremer Shitstorm nicht zu unterschätzen sei, gerade wenn man neu im Model-Business sei.

Deshalb stehe für sie fest: "Also ich würde mein Kind heutzutage mit 16, wenn es nicht wirklich charakterstark ist, nicht dahin lassen." Umso glücklicher sei Jana, dass ihre GNTM-Erfahrung noch nicht so sehr von Social Media geprägt war. "Bei uns gab es diese ganzen Instagram-Accounts noch nicht. Dementsprechend hatte ich auch keinen, der da irgendwie rumgehatet hat", erzählt die 26-Jährige.

