Eva Longoria Baston (46) ist so richtig knackig! Die Schauspielerin beweist immer wieder mit zahlreichen Pics auf Social Media: Die Mutter eines zweijährigen Sohnes ist einfach topfit. Egal ob in hautengen Dresses oder Sport-Outfits – die Latina macht stets eine gute Figur. Nun versuchte sie wohl, ihre Follower bei dem schlechten Wetter auf andere Gedanken zu bringen: Denn Eva postete ein sommerliches Bikini-Bild und präsentierte zugleich ihre Hammer-Kurven im Netz!

Via Instagram teilte die 46-Jährige den heißen Schnappschuss. In einem marineblauen, knappen Bikini setzte sie ihren Mega-Body in Szene. "Regen, Regen, geh weg", schrieb Eva in die Bildunterschrift und verdeutlichte ihre Sehnsucht nach ein wenig Sonne. Diese schien die Beauty nämlich auf dem Pic sehr zu genießen. Ihren coolen Strand-Look rundete die Desperate Housewives-Darstellerin mit einem weißen Sonnenhut, einer ebenfalls blauen Bluse und einer großen Sonnenbrille ab.

Offenbar ohne Make-up erfreute sich Eva an dem wunderschönen Sommertag am Pool. Doch das ist kein seltener Anblick, denn in der Vergangenheit zeigte sie sich ihren Fans bereits öfter von ihrer natürlichen Seite im Internet. So postete sie etwa im Januar eine Aufnahme von ihrem harten Work-out und strahlte dabei komplett ungeschminkt in die Kamera.

Instagram / evalongoria Eva Longoria Baston, Schauspielerin

Getty Images Eva Longoria im Jahr 2020

Instagram / evalongoria Eva Longoria im Januar 2021

