Jamie Dornan (38) muss einen schweren Schicksalsschlag verkraften. Der Schauspieler startete seine Karriere bereits 2006 mit seiner Darbietung in dem Film "Marie Antoinette" – feierte dann aber vor allem dank seiner Darstellung der Rolle Christian Grey in der "Fifty Shades Of Grey-Reihe weltweite Riesenerfolge. Die Leidenschaft für die Schauspielerei dürfte er von seinem Vater Jim Dornan haben, der in der Vergangenheit ebenfalls einige Rollen in Produktionen verkörperte, hauptberuflich jedoch als Arzt tätig war. Jetzt machen traurige Neuigkeiten die Runde: Jamies Vater ist nach einer Covid-19-Infektion verstorben.

Wie The Mirror berichtet, wurde die traurige Nachricht am Montag bekannt. Jim, der zu Lebzeiten als Gynäkologe tätig war, habe sich mit Covid-19 angesteckt. An den Folgen der Erkrankung sei er nun im Alter von 73 Jahren verstorben. Bislang äußerte sich sein Sohn Jamie noch nicht zu den tragischen Nachrichten.

Jims Kollegin Nichola Rooney nimmt via Twitter bereits öffentlich Abschied: "Der großartige Professor Jim Dornan – er war einzigartig", schreibt die Vorsitzende der Abteilung für klinische Psychologie in Nordirland. Sie lobt in ihrem Beitrag den Fleiß und die Arbeit des Arztes und schließt ab: "Mein Freund. Ruhe in Frieden. Viel Liebe an Samina, Liesa, Jess und Jamie."

