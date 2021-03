Es ist ein absolutes Wunschkind! Das Influencer-Pärchen Nik (32) und Jessi (26) Schröder schweben momentan im Babyhimmel. Knapp anderthalb Jahre nach ihrer Traumhochzeit erwarten die Turteltauben nun ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs, wie sie jüngst im Netz verkündeten. Ein paar Monate vor der Schwangerschaft habe Nik bereits einige Veränderungen seine Lebensweise betreffend vorgenommen, um den Kinderwunsch zu realisieren: Denn das Baby sei definitiv geplant – verrieten Jessi und ihr Liebster nun gegenüber Promiflash.

So erzählte der werdende Papa im Promiflash-Interview: "Wir haben uns natürlich auch ein bisschen darauf vorbereitet. "Ich habe komplett mit Alkohol und Zigaretten aufgehört. Ich habe ein bisschen mehr Sport gemacht, habe auch so Vitamine zu mir genommen – so Präparate und versucht, mich in der Zeit gesund zu ernähren", schilderte Nik die getroffenen Maßnahmen zur Kinderplanung. Denn der einstige Bachelorette-Kandidat habe mit dem Gefühl an die Sache rangehen wollen, wirklich alles in seiner Macht stehende getan zu haben.

Und das offensichtlich mit Erfolg. Seine Frau Jessi ist bereits in der 16. Schwangerschaftswoche, wie sie im Gespräch mit Promiflash ausplauderte. Auf Social Media teilte sie bereits niedliche Pics ihres Babybauches und fand rührende Worte für ihr Ungeborenes in der Bildunterschrift: "Meine Liebe zu dir ist nicht in Worte zu fassen."

Instagram / nik_schroeder Nik Schröder, November 2020

Instagram / nik_schroeder Jessi und Nik Schröder im März 2021

Anton Spreemann Jessi und Niklas Schröder

