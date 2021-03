Welches The Masked Singer-Kostüm hat die Nase vorn? Am Dienstag steht in der ungewöhnlichen Gesangsshow bereits das Halbfinale an. Der Monstronaut, der Dinosaurier, der Leopard, die Schildkröte, der Flamingo und der Stier sind noch im Rennen. Im Gegensatz zu den vergangenen Wochen muss dieses Mal aber nicht nur ein versteckter Promisänger seine Maske lüften, sondern sogar gleich zwei der vermummten Stars. Aber welche beiden "The Masked Singer"-Teilnehmer könnte es treffen?

Vor allem der Flamingo und der Leopard sorgten in den vergangenen Shows mit ihren Auftritten nicht nur für eine Menge Gänsehaut bei den Zuschauern, sondern auch für viele Fragezeichen. Bei dem Flamingo war nämlich lange nicht klar, ob sich ein Mann oder eine Frau unter dem Kostüm verbirgt. Aber auch der Leopard warf mit seinen Performances immer eine bestimmte Frage auf: Warum sitzt die singende Raubkatze ständig? Bei Stier und Schildkröte stand von Anfang an vor allem der Gesang im Vordergrund – an dem wollen die Zuschauer die beiden nämlich bereits enttarnt haben. Angeblich stecken unter diesen beiden Kostümen Guildo Horn (58) und Thomas Anders (58).

Der Monstronaut und der Dinosaurier begeisterten das Publikum hingegen in den vergangenen Wochen immer wieder mit ihrer Wandelbarkeit. Vor allem die Stimme des Dinosauriers war oftmals von Woche zu Woche kaum wiederzuerkennen – was das Enttarnen des Promis natürlich nicht gerade einfacher gemacht hat. Welcher "The Masked Singer"-Teilnehmer ist euer Favorit? Stimmt ab!

ProSieben / Willi Weber Der "The Masked Singer"-Flamingo

ProSieben/Willi Weber Der "The Masked Singer"-Leopard in Folge vier

ProSieben/Willi Weber Der Stier von "The Masked Singer"

ProSieben / Willi Weber Die Schildkröte bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Der "The Masked Singer"-Monstronaut

ProSieben/Willi Weber Der "The Masked Singer"-Dinosaurier

