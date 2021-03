Jetzt hat das böse Spiel ein Ende! Ganz überraschend war Rolf Jäger (Stefan Franz, 55) in der vergangenen Woche wieder in der Unter uns-Welt aufgetaucht. Der tot geglaubte Halbbruder von Sina (Valea Scalabrino, 30) und Till (Constantin Lücke, 41) versuchte, sich das Erbe der verstorbenen Irene (Petra Blossey, 64) zu ergaunern, indem er vier Kinder aus der Schillerallee entführte. Doch am Ende meint es das Drehbuch nicht gut mit Rolf: Er geht nicht nur leer aus – er wird gestellt und die Kids in Sicherheit gebracht.

Zunächst geht wirklich alles schief: Bei der Geldübergabe versucht Till sein fieses Familienmitglied zu überlisten – und der ergreift daraufhin die Flucht. Dabei sprengt er seinen LKW, in dem sich vermeintlich Julius (Paul Eilert), Noah (Luca Cramer), Amelie (Pia Kliesow) und Maja (Lea Ermel) befinden. Das ist zum Glück aber nicht der Fall: Die Kinder sind noch am Leben und Rolfs Erpressungsdrama geht vorerst weiter. Kurz darauf stellt der Entführer neue Forderungen: Sina soll beim zweiten Versuch zur Geldübergabe erscheinen – die Mutter der kleinen Amelie macht sich alleine auf den Weg zum Übergabeort.

Eine Tonaufnahme von Maja sowie ein Foto der entführten Kids liefert schließlich einen entscheidenden Hinweis: Sie befinden sich in einem Containerhafen. Während Ute (Isabell Hertel, 47), Chris (Jan Ammann, 45) und Easy (Lars Steinhöfel, 35) verzweifelt nach den Kindern suchen, schafft Sina es ganz in der Nähe, Rolf auszuknocken. Dank Lukes (Jakob Graf, 38) Kampftechnik-Training kickt sie ihn einfach um. Die anderen finden derweil den richtigen Container, befreien Julius und Co. und können ihre Kinder endlich wieder in die Arme schließen.

Der Großteil der Fans bedauert, dass Stefan Franz der Serie nicht länger erhalten bleibt. "Ich hoffe, das bedeutet nicht, dass Rolf nun wieder weg ist. Das wäre ein zu kurzer Auftritt gewesen. Immerhin wurde die Serie durch ihn jetzt mal wieder interessant!", hieß es auf der "Unter uns"-Fanseite bei Facebook. Die Fans sind aber guter Dinge, dass Stefan nicht für immer geht. Im Gegenteil: Rolf kann jederzeit wieder auftauchen!

Anzeige

TVNow/ Stefan Behrens Eine "Unter uns"-Szene mit Julias, Noah, Amelie und Maja

Anzeige

TVNow/ Stefan Behrens Rolf (Stefan Franz), Chris (Jan Ammann) und Till (Constantin Lücke) bei "Unter uns"

Anzeige

TVNow/ Stefan Behrens Till (Constantin Lücke), Benedikt (Jens Hajek), Luke (Jakob Graf) und Sina (Valea Scalabrino)

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de