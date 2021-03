Da mussten manche Fans sicher zweimal hinschauen. Am Dienstag hatte Emily Ratajkowski (29) verkündet, dass sie zum ersten Mal Mutter geworden ist. Gemeinsam mit seinem Ehemann Sebastian Bear-McClard (33) erfreut sich das Model nun an der Elternschaft, wie es selbst unter einem Still-Foto im Netz bestätigte. Nun erwischten Paparazzi die Neu-Mama und ihren Liebsten bei einem Spaziergang durch New York und dabei fällt auf: Nur kurz nach der Geburt ist Emily schon wieder gertenschlank!

Auf Bildern, die DailyMail vorliegen, konnte man nun einen Blick auf die frischgebackenen Eltern erhaschen. Ganz leger in einer weiten beigefarbenen Hose und einer gelben Daunenjacke flanierte die Beauty neben ihrem Partner durch die Straßen. Trotz weiten Klamotten ist zu erkennen, dass Emily knapp eine Woche nach der Entbindung ihres Kindes ihre Modelmaße wohl schon zurück hat! Doch bereits während der Schwangerschaft hatte es so gewirkt, als hätte die 29-Jährige zwar einen kugelrunden Babybuch, aber keine überschüssigen Babypfunde dazubekommen.

Anders verhält es sich da bei der einstigen Germany's next Topmodel-Kandidatin Fiona Erdmann (32): Sie findet, dass man nicht sofort nach der Geburt wieder sein altes Gewicht haben muss. Auf Social Media präsentierte auch sie ihren After-Baby-Body. "Ich wollte euch die pure Realität zeigen", hielt sie die Zahl auf der Waage in die Kamera. "81 Kilo sogar. [...] Es kommt nicht darauf an, wie viel man wiegt, sondern, was dahinter steckt", fand die Influencerin schöne Worte für ihre Community.

Instagram / emrata Emily Ratajkowski mit ihrem Baby Sylvester Apollo Bear

Instagram / emrata Emily Ratajkowski im Januar 2021

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Influencerin

