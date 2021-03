Heute Abend wird wieder über das Let's Dance-Parkett gefegt! Nachdem in der vergangenen Woche bereits einige Sensationen passiert sind, müssen heute einige Promis und Profis erst recht Gas geben. Dabei haben nicht nur die Juroren um Motsi Mabuse (39) ein Wörtchen mitzureden, sondern auch die Zuschauer an den Bildschirmen. Doch wen sehen die Fans schon vor Ausstrahlung der dritten "Let's Dance"-Show auf dem Siegertreppchen?

In der zweiten Folge stahl vor allem Valentina Pahde (26) allen anderen Paaren die Show! Zusammen mit Profi-Tänzer Valentin Lusin (34) legte sie einen perfekte Quickstepp hin und kassierte dafür von der Jury die ersten 30 Punkte in diesem Jahr. Kann sie dieses hohe Niveau heute halten? Aber auch Ex-Fußballer Rúrik Gíslason (33) hat sich vergangenen Freitag super geschlagen – vor allem Jurorin Motsi sieht seitdem ganz viel Potenzial in ihm. Vergessen sollten die Fans aber auch nicht Prince Charming-Star Nicolas Puschmann (29) und seinen Tanzpartner Vadim Garbuzov (33). Die beiden Männer lieferten in den vergangenen Shows ebenfalls ziemlich gute Auftritte ab.

Trotz vernichtendem Urteil von Joachim Llambi (56) will auch Ex-Monrose-Star Senna Gammour (41) heute wieder mit voller Kraft angreifen. Zusammen mit Robert Beitsch (29) wird sie einen Slowfox aufs Tanzparkett bringen. Doch auch die anderen Kandidaten um Moderatorin Lola Weippert (24) und Profiboxer Simon Zachenhuber sollten nicht unterschätzt werden. Wer ist aktuell euer "Let's Dance"-Favorit? Stimmt in der Umfrage ab.

Getty Images Valentina Pahde und Valentin Lusin in der zweiten "Let's Dance"-Show

Getty Images Renata Lusin und Rúrik Gíslason in der zweiten "Let's Dance"-Show

Getty Images Senna Gammour und Robert Beitsch bei "Let's Dance" 2021

