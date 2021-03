War Jimi Blue Ochsenknecht (29) schon von Anfang an Feuer und Flamme für Yeliz Koc (27)? Mitte August machten der Schauspieler und die Influencerin ihre Beziehung offiziell. Nur zwei Monate später wagten sie den nächsten Schritt in ihrer Liebe und zogen zusammen. Auch in Sachen Nachwuchsplanung haben die beide nicht lange gefackelt: Sie erwarten bereits ihr erstes gemeinsames Kind. Doch wusste Jimi schon bei seiner ersten Begegnung, dass Yeliz die Richtige für ihn ist?

Am Donnerstag waren Mischa Mayer (29) und Pietro Lombardi (28) in der von Jimi moderierten Sendung "Love Island – Aftersun: Der Talk danach" zu Gast. Als Pietro dabei über Liebe auf den ersten Blick zu sprechen kam, erzählte Jimi: "Ja, habe ich erlebt. Bei meiner Freundin." Nur eine Woche nach ihrem ersten Date sind die beiden sogar schon zusammen in den Urlaub gefahren. "Ich dachte mir, irgendwas ist da auf jeden Fall und dann zack", fasste der 29-Jährige zusammen.

Yeliz betonte bereits im September, dass es zwischen ihr und Jimi direkt gefunkt hatte. "Es war beim ersten Treffen schon irgendwie anders, wir haben uns selbst jeden Tag gewundert, wie schnell alles geht", erklärte die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin damals in ihrer Instagram-Story.

"Love Island – Aftersun: Der Talk danach", ab Dienstag, 16. März, um 23:45 Uhr immer dienstags, donnerstags und sonntags im Anschluss an „Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe“ bei RTLZWEI.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc

