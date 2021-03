Was für ein sympathisches Trio! Erst vor wenigen Wochen verkündete Schauspielerin Gal Gadot (35), dass sie und ihr Ehemann Jaron Varsano zum dritten Mal Eltern werden. Ihre Töchter Maya und Alma können es sicher jetzt schon kaum noch erwarten, bis ihr Brüderchen oder Schwesterchen auf der Welt ist. Doch bis dahin nehmen die beiden erst einmal ihre Mutter Gal in Beschlag – und genossen die Zeit zu dritt!

Paparazzi erwischten die 35-Jährige vor wenigen Tagen mit ihren zwei Mädchen in Los Angeles. Während die Wonder Woman-Darstellerin und Tochter Alma eher leger gekleidet durch die Straßen flanierten, zog vor allem die Jüngste der kleinen Truppe mit ihrem Outfit alle Blicke auf sich. Klein-Maya entschied sich an diesem sonnigen Tag nämlich für ein hinreißend niedliches Prinzessinnenkleid. In ihrem rosafarbenen Tüllrock war die Kleine ein drolliger Hingucker.

Ob sich Maya da von ihrer Mama Inspiration geholt hat? Bereits im vergangenen Jahr war Gal nämlich bei den Oscars in einem – sagen wir mal – recht ähnlichen Kleid über den roten Teppich geschwebt. Mutter und Tochter haben da, wie es scheint, das gleiche Fashion-Faible: Sie stehen total auf Tüll!

