Das große Enthüllungsinterview von Herzogin Meghan (39) und Prinz Harry (36) bei Talk-Legende Oprah Winfrey (67) hat unfassbar große Wellen geschlagen. Offenbar hat das nicht nur bei den Fans von Britney Spears (39), sondern auch bei der Sängerin selbst für Inspiration gesorgt. Die Popikone hätte eine Menge zu berichten, was ihr toxisches Verhältnis zu den Medien und den Rechtsstreit mit ihrem Vater betrifft. Tatsächlich soll sie mit dem Gedanken spielen, Oprah ebenfalls um ein Gespräch zu bitten.

Wie ein Insider gegenüber Entertainment Tonight verriet, soll die 39-Jährige darüber nachdenken, öffentlich über ihre Vergangenheit besprechen – in erster Linie deshalb, weil die "Baby One More Time"-Interpretin nicht möchte, dass andere ihre Geschichte erzählen. "Sie hat Interviews schon immer gehasst, aber wenn sie diesen Schritt jemals gehen sollte, dann wäre Oprah ihre erste Wahl", war sich die Quelle sicher. Bislang sei allerdings noch kein solches Event in Planung.

Sollte Britney diesen Gedanken aber doch in die Tat umsetzen wollen, ließe sich Oprah vermutlich nicht lange bitten. Mit dem Interview der Aussteiger-Royals erreichte die Talk-Queen immerhin nicht nur eine beeindruckende Quote. Das TV-Ereignis soll ihrer Firma Harpo Productions sogar zwischen 5,8 und 7,5 Millionen Euro eingebracht haben.

Rachpoot/MEGA Jamie und Britney Spears im Jahr 2008

Instagram / britneyspears Britney Spears auf Instagram, 2021

TVNOW / Harpo Productions - Joe Pugliese Prinz Harry, Herzogin Meghan und Oprah Winfrey

