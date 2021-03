Addison Raes Haare können sich sehen lassen! Die US-Amerikanerin hat sich als TikTok-Star einen Namen gemacht und versorgt auf der beliebten App inzwischen über 78 Millionen Follower regelmäßig mit Tanz-Clips. Dass sie so viele Fans hat, dürfte aber nicht nur an ihrem Rhythmusgefühl liegen, sondern auch an ihrer hübschen Erscheinung. Jetzt gönnte sie sich allerdings ein Makeover: Addison ist nicht länger dunkelhaarig, sondern glänzt nun mit blondem Haar!

Addison veröffentlicht jetzt Bilder auf Instagram, die bei ihren Followern besonders gut ankommen. Darauf posiert sie nämlich mit einer runderneuerten Frisur: Zum frischen, neuen Stufenschnitt gibt es noch eine neue Haarfarbe obendrauf. Mit dem neuen Look scheint sie sich rundum wohlzufühlen, auf den Bilder lächelt sie nämlich sichtlich zufrieden – und auch ihre Fans sind von dem Style überzeugt: "Ich liebe deine Haare!", kommentiert einer der User begeistert.

Addison ist nicht die einzige Prominente, die Lust auf einen optischen Wandel hatte: Auch Musikerin Billie Eilish (19) hellte ihre berühmte Grün-schwarze-Mähne auf und ist nun blond unterwegs. Ein Foto, das sie von ihrem neuen Look auf Instagram veröffentlichte, kam bei ihren Fans so gut an, dass es innerhalb der ersten sechs Minuten eine Million Likes bekam – und damit den Instagram-Rekord für das Posting mit den meisten Likes innerhalb kürzester Zeit brach.

Addison Rae, TikTok-Star

Addison Rae, Webstar

Billie Eilish

