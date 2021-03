Rebel Wilson (41) setzt neuerdings wohl auf einen natürlichen Look! Seitdem die australische Schauspielerin im vergangenen Jahr knapp 30 Kilo abgenommen hat, entzückt sie ihre Fans stets mit den verschiedensten Aufmachungen – und rundet etwa ihre coolen Outfits gekonnt mit einer perfekt gestylten Mähne ab. Doch aufwendige Frisuren braucht die Australierin offenbar gar nicht: Jetzt begeisterte Rebel das Netz mit einer wild-welligen Naturmähne!

In ihrer Instagram-Story präsentierte die Pitch Perfect-Darstellerin jüngst immer wieder ihre naturbelassene Haarpracht. Sie hat wunderschönes natürlich gewelltes Haar, das sie in letzter Zeit öfter offen getragen hat. "Ich will meine Frisur nicht mit dem Helm ruinieren", scherzte sie unter einem anderen Foto, auf dem sie Letzteren in die Kamera hielt – und bekräftigte, dass sie ihr ungebändigtes Haupthaar sehr liebe.

Zuletzt konnte die erschlankte Hollywood-Schönheit auch immer wieder mit auffälligen Fashion-Pieces überzeugen. So posierte Rebel selbstbewusst in einer engen Leggins aus Leder. Dass sie sich pudelwohl in ihrem Körper fühle, unterstrich sie selbst bereits in einem früheren Interview.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson im roten Jumpsuit

