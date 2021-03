Wenn das keine rührenden Geburtstagsgrüße sind! Am 19. März feierte Actionstar und Hollywood-Liebling Bruce Willis seinen 66. Geburtstag. Zu diesem Anlass wurde der Schauspieler natürlich mit etlichen Glückwünschen überhäuft – doch ein Geburtstagspost war besonders goldig: der seiner Zweitgeborenen Tallulah Willis (27). Mit einer niedlichen und nostalgischen Fotostrecke im Netz gratulierte sie ihrem Vater Bruce und gab äußerst private Einblicke.

Via Instagram teilte die 27-Jährige einige Retro-Fotos von sich und ihrem Vater. Doch nicht nur die vielen Kindheitserinnerungen dürfte die Fanherzen zum Schmelzen gebracht haben – auch der rührende Text trug sein Übriges dazu bei. "Er ist ein Weltraumfahrer, ein Held mit Dienstmarke, ein frecher Detektiv, schlagfertig wie sonst niemand – und es war ein Privileg, mitzuerleben, wie er all diesen verschiedenen Figuren Leben eingehaucht hat", erinnerte sich Tallulah in ihrem Beitrag zurück.

Früher habe sie sich immer etwas für den Namen Willis geschämt – mittlerweile ist sie aber total stolz, einen so berühmten Vater zu haben. "Er ist ein Mensch, ein Mann, ein Sohn, ein Glückskind aus Jersey, das den verdammten Jackpot des Lebens geknackt hat, was nicht einmal er sich erklären kann", schwärmte sie in ihrem Post.

Getty Images Tallulah Willis und Bruce Willis im Juli 2018

Instagram / buuski Tallulah und Bruce Willis in den 90ern

Instagram / buuski Tallulah und Bruce Willis im Jahr 1994

