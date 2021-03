Heute Abend ist es endlich so weit: Alle Promi-Identitäten der vierten The Masked Singer-Staffel werden enthüllt! Diese vier Kostüme stehen in der Endrunde und werden nachher auf der Bühne noch mal alles geben: der Leopard, die Schildkröte, der Dinosaurier und der Flamingo. Wie immer entscheiden am Schluss die Zuschauer, wer den begehrten "The Masked Singer"-Pokal bekommt. Welcher der Finalisten wohl die besten Chancen auf den Sieg hat?

Ganz klar: Alle vier Teilnehmer sind begabte Sänger! Die Schildkröte, unter der viele Modern Talking-Star Thomas Anders (58) vermuten, machte daraus von Anfang an keinen Hehl. Auch der Leopard, der laut den "The Masked Singer"-Fans Cassandra Steen (41) sein soll, begeisterte die Zuschauer schon in Show eins mit seiner Stimme. Der Dinosaurier und der Flamingo hingegen verfolgten eine andere Taktik – sie verstellten ihre Stimme und verbargen ihr wahres Gesangstalent zunächst. Wer am Ende wohl die bessere Strategie gefahren ist?

Promiflash hat bereits bei den ausgeschiedenen "The Masked Singer"-Kandidaten aus der aktuellen Staffel nachgefragt, wem sie die Daumen drücken. Während Franziska van Almsick (42) alias das Einhorn sich total in "die Stimme des Leoparden verliebt" hat, stehen Ex-Quokka Henning Baum (48), Katrin Müller-Hohenstein (55) aka das Schwein und Monstronaut Thore Schölermann (36) auf den Dino! "Der hat mich selber schon so überrascht!", schwärmte der The Voice-Moderator im Interview. Doch wer ist euer Liebling? Stimmt in unserer Umfrage ab!

ProSieben / Willi Weber Die Schildkröte bei "The Masked Singer"

ProSieben / Willi Weber Der Leopard bei "The Masked Singer"

ProSieben / Willi Weber Matthias Opdenhövel und der Dinosaurier bei "The Masked Singer"

