Süße Neuigkeiten von Frankie Muniz (35)! Im September des vergangenen Jahres gab der Schauspieler bekannt, dass er gemeinsam mit seiner Frau Paige sein erstes Kind erwartet. Wenige Wochen später verkündete er dann, dass er und seine Liebste sich auf einen Sohn freuen können. Nun war es endlich so soweit: Frankie und Paige konnten den Kleinen auf der Welt willkommen heißen.

Das verriet Frankie nun in seiner Instagram-Story. "Ich bin ein Vater Leute", erklärte er stolz seinen Fans – und kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Ich liebe mein Baby so sehr und meine Frau mehr als je zuvor", erzählte der 35-Jährige in einem weiteren Clip sichtlich gerührt. Der Malcolm mittendrin-Darsteller kämpfte sogar mit den Tränen.

Paige hat sich bislang noch nicht zu ihrem Babyglück geäußert. Auch wie der kleine Hosenmatz heißt, bleibt bis jetzt ein Geheimnis. Über dessen Namen machte sich Frankie allerdings schon ziemlich früh Gedanken. "Nichts ist vergleichbar mit dem Hören des Herzschlags deines Kindes... Das zweite Mal, als ich diesen Herzschlag hörte, setzte die Realität ein. Ich warf mit Babynamen und zukünftigen Berufswahlen um mich", erklärte er in dem Schwangerschaftsverkündungsvideo auf YouTube.

Instagram / pogmuniz Paige und Frankie Muniz im Oktober 2020

Getty Images Paige und Frankie Muniz

Instagram / frankiemuniz4 Paige und Frankie Muniz im März 2021

