Moderatorin Gülcan Kamps (38) hat sich wohl vorgenommen, optisch ab jetzt doppelt Gas zu geben. Sie erfreut ihre Fans mit einem neuen Bild, das ganz bestimmt bei einigen den Puls höherschlagen lässt – und das nicht nur wegen ihrer prallen Oberweite, um deren Echtheit die Beauty nach wie vor ein Geheimnis macht. Nein, die selbstbewusste Unterhaltungskünstlerin hat jetzt richtig lange Extensions!

Keck lächelt Gülcan in die Kamera, die Lederhose sitzt knalleng und ihr Dekolleté wird von einer schwarzen Spitzenkorsage gepusht. Aber Gülcan will mit ihrem neuesten Instagram-Post wohl vor allem ihre neuen Extensions präsentieren und vergleicht sich mit einer bekannten Märchenfigur: "Rapunzel 2021", scherzt sie. Ob ihre neue Haarpracht als Kletterseil für potenzielle Verehrer dienen könnten, bezweifelt sie allerdings humorvoll. Die ehemalige Viva-Moderatorin fragt ihre Fans, was sie von ihrer Typveränderung halten – und die sind sich schnell einig: Herz- und Flammenemojis, wohin das Auge reicht.

Mit anzüglichen Kommentaren zu ihrem Aussehen hat die sympathische TV-Bekanntheit übrigens kein Problem. In einem früheren Interview verriet sie Promiflash: "Mittlerweile folgt mir eine ganze Kleinstadt bei Instagram und da schummeln sich immer ein paar Herren rein, die ihre Grenzen nicht kennen".

