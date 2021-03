Es ist seit ein paar Jahren eines der Highlights jeder Let's Dance-Staffel: Diese Woche stand das große Battle der Geschlechter an, Boys gegen Girls! Für einen kurzen Moment vergaßen alle ihre Tanzpartner und kämpften für satte und teils bitternötige Extrapunkte. Im vergangenen Jahr entschieden die Jungs den Wettkampf für sich – doch konnten sie ihren Titel verteidigen? Oder haben die Mädels diesmal die Chance genutzt und zurückgeschlagen?

Ausgefochten wurde das Battle in diesem Jahr in echtem Streetstyle: In mehreren Runden traten die Gruppen abwechselnd gegeneinander an und präsentierten coole Moves zu einem Medley zwischen Abba und Katy Perry (36). Am Ende hatten die Mädels um Auma Obama und Schauspielerin Valentina Pahde (26) die Nase vorn: Sie setzten sich überzeugend mit neun zu sechs Punkten durch! Es war das erste Mal seit 2018, dass dir Girls das Battle gewinnen konnten.

Im vergangenen Jahr fand das "Boys vs. Girls"-Battle ausnahmsweise nicht auf dem heiligen Parkett im Showstudio statt: Die Bewertungen der Jury um Joachim Llambi (56) beruhten daher einzig auf den Trainingsvideos der Damen und Herren. Grund dafür war damals die einsetzende Gesundheitskrise und die Abstandsprobleme, für die eine schnelle Lösung gefunden werden musste.

Anzeige

Getty Images Jorge Gonzalez in der "Let's Dance"-Jury

Anzeige

Getty Images Valentina Pahde und Valentin Lusin

Anzeige

Thomas Burg / ActionPress Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi bei der "Let's Dance"-Profi-Challenge

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de