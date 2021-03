Herzogin Meghan (39) treibt die Veränderung voran. Nach dem endgültigen Ausstieg aus dem britischen Königshaus und dem enthüllenden Interview mit Oprah Winfrey (67) widmet sich die Ehefrau von Prinz Harry (36) nun ihrer beruflichen Zukunft – mit personellen Konsequenzen. Erst vor wenigen Tagen hatte ihre Stabschefin gekündigt, die bis dahin auch als Geschäftsführerin der Archewell-Stiftung tätig war. Die nächste Entscheidung soll Meghan selbst getroffen haben: Sie trennte sich von ihrem langjährigen Agenten.

Nick Collins arbeitete bereits seit Meghans Zeit im Cast der US-Serie "Suits" mit ihr zusammen. Als sie die Schauspielerei im Zuge ihrer Beziehung mit Harry an den Nagel hängte, blieb Collins an ihrer Seite und soll sogar an der Planung des royalen Ausstiegs des Paares beteiligt gewesen sein. Er war zudem einer der wenigen amerikanischen Gäste bei der Hochzeitsfeier von Meghan und Harry. Es handle sich deshalb nun um "eine eher merkwürdige Entwicklung", zitiert die Daily Mail einen Insider. Schließlich seien Collins geschäftliche Expertise und die Liste seiner Kontakte in Hollywood immens.

Nichtsdestotrotz würde er der US-Amerikanerin weiterhin als Berater zur Seite stehen, die beiden sollen sich nach wie vor gut verstehen. Obwohl zahlreiche Angebote für TV-Engagements bei Meghan und Harry eintrudeln sollen, will sich das Paar gemeinsam mit seinem neu formierten Team auf andere Projekte konzentrieren. Im vergangenen Jahr hatten die beiden unter anderem millionenschwere Deals mit den Streamingdiensten Netflix und angeblich sogar Spotify unterzeichnet.

Anzeige

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Herzogin Meghan als Rachel Zane in "Suits"

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, Frau von Prinz Harry

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de