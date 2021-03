Prinzessin Eugenie (31) verzaubert ihre Fans mit einem neuen Baby-Update! Anfang Februar sind die Enkelin der Queen (94) und ihr Mann Jack Brooksbank (35) zum ersten Mal Eltern geworden: Wie sie erst rund eine Woche später verrieten, heißt ihr kleiner Sohn August Philip Hawke Brooksbank. Royal-Fans sind natürlich total heiß auf Fotos des jüngsten Mitglieds der britischen Königsfamilie: Jetzt teilt Eugenie endlich ganz süße Fotos mit Baby August!

Via Instagram präsentiert die frischgebackene Mama nun gleich zwei Bilder: Ein Foto zeigt die strahlenden Eltern mit ihrem Baby im Garten, das friedlich in den Armen seiner Mutter schlummert. Besonders niedlich: August trägt eine Strickjacke, die auf dem Rücken mit seinem Namen bestickt wurde! Auf dem zweiten Foto ist der kleine Mann sogar wach und schaut mit ernstem Blick über die Schulter seines Papas. Auch hier sieht er mit seiner kleinen weißen Zipfelmütze einfach total niedlich aus.

Der Anlass für die zauberhaften Aufnahmen? Am Dienstag feierte Prinzessin Eugenie ihren 31. Geburtstag – mit den Fotos und zugleich in der Bildunterschrift bedankt sie sich bei allen Gratulanten: "Danke für die ganze Liebe zu meinem Geburtstag! Ich habe das beste Geschenk bekommen, das ich mir jemals hätte wünschen können." Hier spielt die Mami bestimmt auf ihr Babyglück an...

Anzeige

Instagram / princesseugenie Eugenie und Jacks Sohn August Philip Hawke Brooksbank

Anzeige

Instagram / princesseugenie August Philip Hawke Brooksbank, Sohn von Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank

Anzeige

Instagram / princesseugenie Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie mit ihrem Sohn August Philip Hawke

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de