So langsam, aber sicher geht es in die heiße Phase von Let's Dance! Seit einem Monat trainieren die Promis mit ihren Partnern fleißig für den Titel "Dancing-Star 2021". Bereits in den ersten Shows konnte sich schon der eine oder andere begnadete Tanz-Star herauskristallisieren – und auch die Jury hat schon ein paar Favoriten. Doch für welches Tanzpaar könnte es heute Abend eng werden?

In der vergangenen Show konnten vor allem wieder Rúrik Gíslason (33) und seine Tanzpartnerin Renata Lusin (33) überzeugen. Für ihren rasanten Jive heimsten die beiden die vollen 30 Punkte ein. Valentina Pahde (26) und Valentin Lusin (34) hingegen konnten an ihren 30-Punkte-Erfolg nicht anknüpfen, sie erhielten 22 Punkte für ihre Rumba – ist der Druck zu groß geworden? Für eine Überraschung sorgten vergangenen Freitag hingegen Prince Charming-Star Nicolas Puschmann (29) und sein Tanzpartner Vadim Garbuzov (33). Für ihren eleganten Slowfox bekamen die beiden 28 Punkte.

Für Kai Ebel (56) und Kathrin Menzinger (32), Erol Sander (52) und Marta Arndt (31) sowie Jan Hofer (69) und Christina Luft (31) war es in der vergangenen Woche allerdings eine knappe Kiste – sie mussten alle zittern! Getroffen hat es letztendlich aber Sängerin Senna Gammour (41) und Profitänzer Robert Beitsch (29) – die beiden räumten in Show drei das Tanzparkett. Doch wen wird es wohl in der vierten Show treffen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Anzeige

Getty Images Rúrik Gíslason und Renata Lusin bei "Let's Dance" 2021

Anzeige

Getty Images Vadim Garbuzov und Nicolas Puschmann in der dritten "Let's Dance"-Show 2021

Anzeige

Getty Images Marta Arndt und Erol Sander in der dritten "Let's Dance"-Show 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de