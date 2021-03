Was hat Thomas Gottschalk (70) dazu gebracht, in die DSDS-Jury einzusteigen? Die letzte Folge mit dem Urgestein Dieter Bohlen (67) flimmerte bereits über die Bildschirme. Denn gestern wurde bekannt gegeben, dass der Chefjuror nicht mehr bei den diesjährigen DSDS-Liveshows dabei sein wird – angeblich fällt er krankheitsbedingt aus. Kurz danach kündigte RTL an, dass niemand Geringeres als Thomas Gottschalk den Platz des Poptitans in den finalen Sendungen einnehmen wird. Nun äußert sich der einstige "Wetten, dass...?"-Moderator zu dieser überraschenden Neuerung.

Gegenüber Bild bezog die Talkshowlegende nun Stellung zu dem neuen TV-Job bei DSDS: "Ich wollte Dieter schon immer mal eine Freude machen!" Klingt erst mal nett gemeint. Da die beiden Stars aber dafür bekannt sind, sich immer wieder kollegial zu necken, könnte man diese Aussage auch anders auffassen: Womöglich wollte Thomas seinen vermeintlichen TV-Konkurrenten damit sogar etwas aufziehen. "RTL hat mich gefragt und ich habe spontan zugesagt. Erstens lässt ein Titan den anderen nicht hängen und zweitens hatte ich nichts Besseres vor", witzelte er weiter.

Es ist nicht unüblich, dass die beiden Herren scherzhaft gegeneinander sticheln. So machte sich Thomas über das Aussehen des Musikproduzenten lustig, weil Letzterer laut eigenen Angaben gerne mal auf Botox zurückgreift. Doch auch Dieter schoss gekonnt zurück: "Selbst im Sarg werde ich nicht so aussehen wie er", nahm er den 70-Jährigen daraufhin auf den Arm. Jedoch sollen die beiden auch neidlos den Erfolg des jeweils anderen anerkennen können.

