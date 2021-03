Bibi Claßen (28) gibt ehrliche Einblicke! Die YouTuberin und Influencerin teilte ihrer Community vergangene Woche mit, dass sie sich unters Messer legen werde. Nicht nur ihre Nase wolle sie korrigieren, sondern auch ihre Brust vergrößern. Die zweifache Mutter hat beide OPs offenbar gut überstanden und meldete sich auch schon bei ihren Followern zu Wort. Nun gab sie erneut ein Update im Netz: Bibi zeigte sich im postoperativen Kompressions-BH!

In ihrer Insta-Story posierte sie nun vor dem Spiegel in dem Stütz-BH und gab zugleich einige Informationen dazu. "Einen Tag nach der OP habe ich diesen Kompressions-BH bekommen. Den habe ich jetzt zwei Wochen an. Der hilft einfach, dass sie Implantate schneller an eine gute Position rutschen und schneller schön liegen", erklärt Bibi ausführlich. Danach teilte sie weitere intime Eindrücke mit ihren Followern: Etwa wie ihr Mann Julian ihr eine Thrombosespritze gab. "Aua, ich hasse das", stöhnte sie vor Schmerzen in die Kamera.

Das Internet-Sternchen scheint wirklich alles mit ihren Followern zu teilen. So erzählte Bibi auch, dass sie sich nach dem Eingriff mehrmals übergeben musste – denn sie habe offenbar ein Medikament nicht vertragen. Ansonsten sei aber alles prima verlaufen. Auch in den kommenden Wochen werde die 28-Jährige ihre Fans auf dem Laufenden halten und den Heilungsprozess dokumentieren, versicherte sie auf Social Media.

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, YouTuberin

Anzeige

Getty Images Julian und Bibi Claßen beim Bambi 2016

Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de