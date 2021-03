Paco und Bianca sind das Love Island-Traumpaar 2021 – doch wie geht es jetzt für die Sieger weiter? Am Montagabend hatten die TV-Turteltauben allen Grund zur Freude: Im großen Finale der Datingshow wurden sie zum Gewinner-Couple gekürt und bekamen zudem 50.000 Euro. Nach drei Wochen Fernsehflirterei kehren die beiden nun in den Alltag zurück. Im Promiflash-Interview verrieten Paco und Bianca, wie sie sich ihre gemeinsame Zukunft vorstellen: "Wir sind verknallt, haben uns verguckt, gucken, wie sich das Ganze so entwickelt und sind auf jeden Fall happy, wie es gerade so ist!", erklärte der ehemalige Soldat.

