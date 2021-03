In den vergangenen Wochen erfuhren die Fans von Sharon Stone (63) ein pikantes Detail nach dem anderen über die Hollywood-Ikone. In ihrer Autobiografie spricht die Schauspielerin unter anderem über eine Nahtoderfahrung und darüber, dass ihre berühmte Szene in "Basic Instinct", in der sie keine Unterwäsche trägt, gegen ihren Willen entstanden war. Jetzt schockt die Autorin mit einer weiteren skurrilen Erfahrung aus ihrem Leben: Ihr wurden ohne ihr Einverständnis die Brüste vergrößert.

2001 wurden bei der 63-Jährigen gutartige Tumore in der Brust diagnostiziert. Um die Geschwülste entfernen zu lassen, legte sie sich damals unters Messer. Der Eingriff hatte allerdings unerwartete Folgen: Ihr Arzt entfernte das kranke Gewebe nicht nur, sondern setzte zugleich Implantate ein. "Als ich die Verbände ablegen konnte, stellte ich fest, dass meine Brüste eine ganze Körbchengröße gewachsen waren", erzählte Sharon der The Times. Der Chirurg habe daraufhin gesagt, dass die "neuen" Brüste besser zu ihrem Hüftumfang passen würden.

"Er hat meinen Körper einfach verändert, ohne es mir zu sagen und ohne meine Erlaubnis", berichtete sie. Der Arzt habe sich damals allerdings wenig einsichtig gezeigt und sogar verlauten lassen, dass Sharon dank der Brustvergrößerung – ihrer "größeren, besseren Brüste" – viel hübscher aussehen würde. Ob und welche Folgen die ungefragte Operation für den Mediziner gehabt hatte, verriet der Filmstar in dem Interview aber nicht.

Anzeige

Getty Images Sharon Stone, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Sharon Stone bei der Hollywood For The Global Ocean Gala, 2020

Anzeige

Getty Images Sharon Stone im Juli 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de