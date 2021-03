Folgten auf das Geknutsche große Gewissensbisse? Die zweite Staffel von Are You The One? hatte es in sich. Es wurde wild gefummelt, fies gezofft, hart gefeiert und daraufhin sogar heftig fremdgeknutscht. Obwohl Kathi und ihr Perfect Match des Herzens Aaron eine gemeinsame Zukunft außerhalb der Show geplant hatten, ging sie ihm kurz nach seinem Auszug aus der Villa fremd – und zwar mit seinem Kumpel Sascha. Bereut Letzterer die Knutscherei mit Kathi im Nachhinein? Das verriet er nun Promiflash!

"Nach dem Vorfall habe ich es schon bereut, dass ich irgendwann der Kathi nicht mehr widerstehen konnte und es zum Kuss kam. Es war definitiv ein Fehler von mir, mich auf die Küsse einzulassen", gestand Sascha schuldbewusst im Promiflash-Interview. Zuvor hatte er in der Sendung noch verkündet, auf Aarons Auserwählte aufzupassen – mit Kathi ungeniert rumzumachen, gehörte letztendlich wohl nicht dazu. Das scheint der gelernte Garten- und Landschaftsbauer nun eingesehen zu haben.

Obwohl Aaron sichtlich enttäuscht über die Aktion gewesen ist, konnte er seinem TV-Buddy offenbar dennoch verzeihen. "Er sagte zu mir, dass er nicht sauer auf mich sei, da es ja nicht von mir ausging, wofür ich ihm sehr dankbar bin", stellte Sascha im weiteren Gespräch mit Promiflash klar.

