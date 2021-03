Für Valentina Pahde (26) läuft es bei Let's Dance so richtig rund! Die GZSZ-Darstellerin war in der aktuellen Staffel die erste Kandidatin, die 30 Punkte absahnte – am vergangenen Freitag wartete zwar nicht die Höchstwertung auf sie, doch mit 27 Punkten konnte sie dennoch mächtig stolz auf sich sein. Die Ex-"Let's Dance"-Profitänzer Oana Nechiti (33) und Erich Klann (33) waren ebenfalls total begeistert von ihrer Salsa. Die beiden sind sogar der Meinung, dass da eigentlich noch mehr Punkte drin gewesen wären...

In ihrem Podcast "Tanz oder gar nicht" nimmt das Paar die Performances der diesjährigen Teilnehmer ganz genau unter die Lupe. Und zu Valentinas Darbietung finden die zwei nur positive Worte. "So schöne Bewegungen, ganz natürlich... ich fand das wirklich schön", lautet Erichs Urteil. Oana kann sich dem nur anschließen und feiert es, dass Valentinas Coach Valentin Lusin (34) bei der Choreografie auf Schnickschnack und Akrobatik verzichtet hat. "Das war eine richtig ursprüngliche Salsa, das hat mir sehr gut gefallen", erklärt die ehemalige DSDS-Jurorin und ergänzt, dass die Schauspielerin und ihr Trainer eine, wenn nicht sogar zwei Zehner-Kellen verdient gehabt hätten.

Erich hat eine Vermutung, warum das Duo von der Jury nicht mehr Punkte bekommen hat – der Song "Flor Palida" von Marc Anthony (52), zu dem die zwei getanzt haben, sei für eine Salsa ungewöhnlich langsam. "Die Musik hat es nicht hergegeben. Für zehn Punkte brauchst du auch die richtige Musik", hält er fest. Seine Begeisterung trübt das dennoch nicht, denn er weiß, dass Promis und Profis bei der Songauswahl kein Mitspracherecht haben: "Es war eine sehr schöne musikalische Choreografie."

Alle Episoden von "Let's Dance" bei TVNOW.

Getty Images Valentina Pahde und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

Instagram / oana_nechiti Tänzer Oana Nechiti und Erich Klann

Getty Images Valentina Pahde und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

