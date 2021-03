Ein schlechter Start für Anne Wünsche (29) und ihre Töchter! Die Influencerin und ihre Kids dürfen sich seit wenigen Tagen über eine zweite Heimat auf Mallorca freuen. Anne hat eine Zweitwohnung auf der Insel, die zunächst als Ferienwohnung dienen soll, vielleicht aber irgendwann eine dauerhafte Bleibe für die kleine Familie bietet. Seit gestern sind die drei jetzt vor Ort, hatten aber direkt ein ziemlich einprägsames Erlebnis: Töchterchen Juna musste ins Krankenhaus.

"Es tut mir leid, ich habe mich gestern gar nicht gemeldet, für uns war es einfach nur ein Horror-Tag. Wir waren mit Juna im Krankenhaus", erzählt die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin in ihrer Instagram-Story. Was der Kleinen fehlt, behält Anne derzeit noch für sich, verspricht aber, im Laufe des Tages noch einmal Updates zu geben. "Uns geht es allen wieder, den Umständen entsprechend, gut", beruhigt die 29-Jährige ihre Community.

Trotz des unerwarteten Zwischenfalls dürfte Anne total froh sein, mit ihren Kids Zeit in der Sonne verbringen zu können. Sie blickt derzeit positiv in die Zukunft. "Jetzt hab ich einfach mal den ersten Schritt gemacht mit einer Ferienwohnung beziehungsweise einer Zweitwohnung, und mal gucken, wie es weitergeht", schwärmte sie vor wenigen Tagen in einem YouTube-Video.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche (r.) mit ihren Kinder Juna und Miley Merten

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit Tochter Juna

