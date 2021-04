Kasia Lenhardts (✝25) Mutter teilt herzzerreißende Worte. Anfang Februar wurde die schreckliche Nachricht bekannt, dass die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin im Alter von nur 25 Jahren verstorben ist. Bei einer späteren Obduktion konnte kein Fremdverschulden als Todesursache festgestellt werden. Für ihre Familie ist der Verlust unbegreiflich und die Trauer groß. Im Netz versucht Kasias Mutter Adrianna das Andenken ihrer Tochter aufrecht zu halten. Sie meldet sich mit rührenden Beiträgen.

Auf seinem Instagram-Profil teilt das trauernde Elternteil jetzt ein Foto seiner Tochter, auf dem die Beauty ernst in die Kamera schaut. "Kasia? Du fehlst. Das tut so weh", schreibt Adrianna dazu und richtet offenbar das Wort direkt an die Verstorbene. In einem weiteren Beitrag postet sie rührende Zeilen, die deutlich machen: In Gedanken sind Kasias Verwandte stets bei ihr. "Die Menschen, die von uns gehen und die wir lieben, verschwinden nicht. Sie sind immer an unserer Seite", steht in weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund.

Auch die Fans der TV-Bekanntheit lassen ihrer Trauer im Netz freien Lauf und drücken unter den Postings ihr Mitgefühl aus. Weil verschiedene Accounts allerdings zuletzt mit wilden Theorien rund um Kasias Tod Aufmerksamkeit erlangt hatten, bat Adrianna darum, Beiträge dieser Art zu unterlassen: "Ich möchte daher im Namen meiner Tochter darum bitten, nichts mehr zu posten, von dem noch zu klären ist, wo es herkommt."

Kasia Lenhardt, Ex-GNTM-Girl

Kasia Lenhardt im Juli 2020

Kasia Lenhardt, Ex-GNTM-Girl

