Janine Christin Wallat (26) ist zum ersten Mal schwanger – und jetzt will natürlich jeder wissen: von wem eigentlich? Die Norderstedterin wurde nach ihrer Teilnahme an Der Bachelor bekannt, wo sie die berühmte Mitleidsrose entgegennahm und Daniel Völz (36) sogar einen Liebesbrief schrieb. Doch über ihren aktuellen Beziehungsstatus ist nicht allzu viel bekannt. Im Promiflash-Interview verriet die ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmerin nun erste Details über den Vater ihres ungeborenen Babys.

"Zu dem Vater des Kindes möchte ich nur so viel verraten: er ist italienischer Abstammung und wir kannten uns schon länger", ließ Janine Christin gegenüber Promiflash verlauten. Weiter gab sie an, dass sie den Südländer wohl nicht der Öffentlichkeit vorstellen wird, geschweige denn Fotos von ihm posten wird. "Da er mit dem ganzen Social-Media-Kram wenig anfangen kann und auch nicht gerne eine präsente Rolle in dem Ganzen sein möchte", erläuterte die Schwangere ihre Gründe für diese Entscheidung zur Geheimhaltung.

Dass sie schwanger ist, verkündete Janine auf eine äußerst süße Weise: Statt eines standardmäßigen Babybauch-Posts veröffentlichte sie auf ihren Social-Media-Kanälen ein Foto ihrer geliebten Hundedame Mercedes – neben ihr lagen zwei Ultraschallbilder.

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat, Bachelor-Kandidatin

Instagram / janine_christin_wallat Ultraschallbild von Janine Christin Wallats Baby

