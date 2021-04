Katharine McPhee (37) ist stolz auf ihren After-Baby-Body! Im Februar wurden die ehemalige American Idol-Teilnehmerin und ihr Mann David Foster (71) Eltern eines kleinen Jungen namens Rennie. Zuvor hatte die US-amerikanische Sängerin ihre Follower via Social Media stets mit Babybauchfotos versorgt. Fünf Wochen nach der Geburt des Kleinen gab sie jetzt ein Update: Katharine zeigt ihren Körper und macht dabei einen vollends zufriedenen Eindruck!

In ihrer Instagram-Story teilte die frischgebackene Mama ein Bild aus ihrem Badezimmer. Darauf trägt die 37-Jährige einen braunen Bikini mit hoher Taille und präsentiert sichtlich zufrieden ihren After-Baby-Body! Zu dem Foto schrieb sie zudem selbstbewusste Zeilen. "Ich liebe meine Kurven, denn sie stammen von meinem Baby", ließ sie ihre Follower wissen und scheint sich tatsächlich pudelwohl in ihrer Haut zu fühlen.

Schon zuvor hatte Katharine angekündigt, sich nach der Geburt ihres Kindes nicht wegen ihres Körpers unter Druck setzen zu wollen. Im Interview mit People betonte sie, dass sie derzeit viel zu beschäftigt ist, dankbar und glücklich wegen ihres gesunden Babys zu sein. "Ich bin so froh, dass ich nicht diesen verrückten Druck habe, in irgendeine Jeans, die ich in meinem Schrank habe, zu passen. Ich denke im Moment noch nicht einmal an sie", erzählte die Musikerin.

Getty Images David Foster und Katharine McPhee im Februar 2020 in Beverly Hills

Instagram / katharinefoster Katharine McPhee zeigt ihren After-Baby-Body, 2021

Instagram / katharinefoster Katharine McPhee und Monica Rose, 2021

