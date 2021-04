Kelly Clarkson (38) hat genug! Die Texanerin sorgte für eine der traurigsten Liebesnews des vergangenen Jahres – ihr Manager und Ehemann Brandon Blackstock (44) und sie gaben überraschend die Trennung bekannt. Kelly reichte dann im Juni die Scheidung ein und erkämpfte sich wenige Wochen später das alleinige Sorgerecht für die beiden Kinder. Jetzt macht die The Voice-Jurorin ein krasses Statement – will sie sie etwa nicht noch einmal vor den Altar treten?

Kelly hatte jüngst Schauspielerin Gwyneth Paltrow (48) zu Gast in ihrer erfolgreichen Talkshow "The Kelly Clarkson Show", in der sie über die Ehe der Marvel-Darstellerin, die seit 2018 in zweiter Ehe mit Brad Falchuck verheiratet ist, reden wollte. Gwyneth war schon einmal mit Coldplay-Sänger Chris Martin (44) verheiratet und trat nach der Scheidung ein zweites Mal vor den Altar – für Kelly scheint dies ausgeschlossen. "Ich komme buchstäblich gerade aus einer Scheidung und kann mir nicht vorstellen, noch einmal zu heiraten. Ich finde es erstaunlich, dass du einer neuen Liebe Raum geben und dich so weit öffnen konntest, um erneut Ja zu sagen", verriet sie der Hollywood-Aktrice.

Gwyneth gestand Kelly, dass die zweite Hochzeit das wohl Schwerste war, das sie je in ihrem Leben gemacht hat. Trotzdem war es die richtige Entscheidung und sie glaube auch, dass Kelly irgendwann wieder so weit sein wird. Kelly gewinnt ihrer Situation aber die positive Seite ab: "Ich habe von vielen Menschen, die sich gerade scheiden lassen, gehört, dass es fast so ist, als würde man sich selber daten und sich wieder Zeit für sich selbst nehmen, und ich date mich selbst unheimlich gerne!"

Instagram / kellyclarkson Sängerin Kelly Clarkson

ActionPress/ imagebroker.com Gwyneth Paltrow, Schauspielerin

ActionPress/ Sipa Press Kelly Clarkson mit ihrer Familie bei der "Ugly Dolls"-Premiere

