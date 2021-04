Paris Jackson (23) spricht selten über ihre außergewöhnliche Kindheit als Tochter der Musik-Legende Michael Jackson (✝50). Auch nach dem Tod des "King of Pop" im Juni 2009 stand Paris weiter im Rampenlicht – alleine wegen ihres berühmten Namens. Dieser hatte ihr im weiteren Verlauf ihrer Karriere allerdings keine Türen geöffnet. Ganz im Gegenteil: Das Model legt viel Wert darauf, sich alles selbst zu erarbeiten.

Als Naomi Campbell (50) in ihrer Youtube-Show No Filter anmerkte, dass Paris wegen ihrer Berühmtheit doch eigentlich nicht Model-Castings teilnehmen müsste, widersprach die 22-Jährige vehement. Sie fühle sich nicht, als habe sie nur aufgrund ihrer Herkunft Anspruch auf irgendetwas in ihrem Leben. "Ich glaube fest daran, dass ich mir alles verdienen muss. Ich gehe zu Castings, ich arbeite hart, ich lerne Skripte, ich mache mein Ding", erklärte die Künstlerin.

Diese Arbeitseinstellung schreibt Paris ihrem Papa Michael zu. Er habe ihr und ihren Geschwistern Prince (24) und Blanket (19) früh beigebracht, sich Sachen verdienen zu müssen. "Wenn wir fünf Spielsachen [...] wollten, dann mussten wir fünf Bücher lesen", erinnerte sich die Musikerin. Dadurch habe sie gelernt, nichts einfach so zu erwarten, sondern Leistung zu erbringen.

Anzeige

Getty Images Michael Jacksons Trauerfeier im Jahre 2009 im Staples Center

Anzeige

Instagram / parisjackson Paris' Fotomontage zu Ehren des Geburtstages ihres verstorbenen Vaters Michael im August 2020

Anzeige

Getty Images Michaels Kinder Prince, Bigi "Blanket" und Paris bei einem Konzert zu Ehren ihres Vaters in Wales 20

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de