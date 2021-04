Im Hause Price wird Beauty großgeschrieben – und das beweist Katie Price (42)' Tochter Princess Tiaamii immer wieder! Die 13-Jährige präsentiert sich in den sozialen Medien nämlich nur allzu gerne mit aufwendigem Make-up, einem großen Wimpernaufschlag und perfekt gestylter Frisur. Aber auch ihr großer Bruder Junior Savva (15) hat in Sachen Körperschmuck schon große Pläne: Junior wünscht sich nicht nur Ohrlöcher, sondern auch ein Hals-Tattoo!

"Wenn ich 16 bin, werde ich hoffentlich ein Glow-up haben", betonte Junior jetzt gegenüber Daily Star. Und dabei hat der Sohn der britischen TV-Ikone und des Musikers Peter Andre (48) schon ganz genau Vorstellungen. "Ich möchte mir beide Ohren piercen lassen", erklärte der 15-Jährige und gab einen weiteren Einblick in seine Pläne: "Wenn ich älter bin, möchte ich auch ein Tattoo am Hals – ein großes Tattoo am Hals, aber auch im Gesicht."

Allerdings ist sich Junior offenbar im Klaren darüber, dass ihm ein Tattoo an einer derart offensichtlichen Stelle bei seinem beruflichen Werdegang einmal im Weg stehen könnte. "Ich möchte Schauspieler werden und da muss man [die Tattoos] abdecken", meinte der Teenager zwar, hielt aber trotzdem an seinen Plänen fest: "Aber ja, ich denke über ein Tattoo am Hals nach."

