Shailene Woodley (29) wurde erstmals mit ihrem Verlobten gesichtet! Die Liebe zwischen der Schauspielerin und dem Profi-Football-Spieler Aaron Rodgers (37) wurde sehr schnell ernst. Nur wenige Tage nachdem ein Insider ihre Beziehung im Februar 2021 bekannt gegeben hatte, plauderte Aaron selbst aus, bereits verlobt zu sein. Die "Divergent"-Darstellerin bestätigte daraufhin, den nächsten Schritt mit ihrem Liebsten wagen zu wollen. Gemeinsame Auftritte gab es bisher noch nicht – bis jetzt: Denn die Turteltauben wurden zusammen im Disneyland gesichtet!

Es ist das erste Mal, dass man die zwei zusammen in der Öffentlichkeit sieht. Das Osterwochenende verbrachten Shailene und ihr Liebster nämlich im Disneyland in Orlando, Florida, wo Paparazzi sie erwischten. Doch davon ließ sich das Paar keinesfalls stören, denn sie turtelten ungeniert im Vergnügungspark herum. Ihr frisches Liebesglück wollen die beiden offenbar nicht mehr verstecken. So waren sie sogar im Partnerlook unterwegs und trugen die gleichen Star Wars-Masken.

Mittlerweile sind auch schon weitere Details über ihre Verlobung bekannt. Shailene erklärte etwa in der US-amerikanischen Talkshow "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", dass sie schon länger verlobt seien. Anscheinend hat Aaron schnell erkannt, dass sie die Richtige für ihn ist. Denn die beiden haben sich erst im vergangenen Jahr kennengelernt.

Anzeige

Getty Images Shailene Woodley, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Aaron Rodgers, Football-Star

Anzeige

Getty Images Shailene Woodley, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de