Andre Schimmel sammelte bereits ordentlich TV-Erfahrung! Der Muskelmann verdreht aktuell bei Temptation Island den vergebenen Ladys gehörig den Kopf. Das Fremdflirt-Format ist aber nicht die erste Datingshow, an der er teilnimmt: Auch bei Love Island und bei der Schweizer Bachelorette versuchte der Beau schon sein Glück. Andre hat Promiflash verraten, warum er nun auch noch bei "Temptation Island" dabei ist!

"Um ehrlich zu sein: Ich hatte wieder Lust auf ein Abenteuer", gesteht der 33-Jährige im Interview mit Promiflash. Sollte er in der Show aber eine Frau finden, die ihm gefällt, schließt er nichts aus: "Jedoch bin ich ja schon lange Single. Jetzt wird es langsam Zeit, dass der König eine Königin an seiner Seite hat – und man weiß ja nie, wo man sie trifft." Vor allem wolle der Sonnyboy aber reichlich Spaß in dem Format haben.

Und den dürfte Andre haben – seiner Meinung nach ist er nämlich der optimale Verführer: "Ich bin mit vier Frauen aufgewachsen, daher weiß ich auch, wie man Frauen behandelt beziehungsweise um den Finger wickelt." Er wolle die Frauen aber nicht nur verführen, sondern auch guter Freund, Bruder und Mann für sie sein.

TVNOW / Frank Fastner Andre Schimmel, "Temptation Island"-Verführer

