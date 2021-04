Ist Mareike Müller (26) etwa frisch verliebt? Nach ihrem Germany's next Topmodel-Aus vergangene Woche zeigte sich die ehemalige Profibasketballerin gelassen – doch woher kommt dieses Selbstvertrauen? Fans sahen die offizielle Single-Lady zuletzt jedenfalls immer wieder ganz vertraut mit einem Mann, ob sie deswegen so entspannt ist? Auf Nachfrage ihrer Follower ließ sie sich bisher nur zu einem ein Grinsen hinreißen. Nun hakte Promiflash bei ihr nach: Ist sie 26-Jährige wieder in festen Händen?

Diese Frage bleibt leider erst einmal unbeantwortet! "Ich habe mich dazu entschlossen, mein Liebesleben vorerst nicht mit der Öffentlichkeit zu teilen", erklärte Mareike. Obwohl sie ein Neuling im Showbusiness ist, weiß sie schon jetzt, was sie möchte – und was eben nicht. "Ich finde es wichtig, eine gesunde Balance zu finden, was man mit der Öffentlichkeit teilt und was nicht", stellte die Hallenserin klar und ließ sich zumindest eine Kleinigkeit entlocken: "Alles, was man wissen muss: Ich bin mehr als happy!"

Ob nun mit oder ohne Partner, Mareike geht es super, wie sie im Promiflash-Gespräch zu ihrem GNTM-Exit bekräftigte. "Ich bin so dankbar, auf diese Reise gehen zu dürfen. Das war erst der Anfang eines neuen Kapitels und ich kann nicht abwarten, was die Zukunft alles für mich bereithält", gab sie sich optimistisch.

